Bandakadabra a Serravalle con “Figurini”, musica da ascoltare e da vedere

Non solo musica, ma un vero e proprio spettacolo comico teatrale con il gruppo Bandakadabra, formazione di fiati e percussioni che porta sotto la Torre dell'orologio del Castello di Serravalle una performance originale e potente ad arricchire il cartellone di Tracce Poetiche in Luoghi Desueti la rassegna dell'estate degli Istituti Culturali per valorizzare il territorio portando arte e cultura fuori dal teatro. Musica da ascoltare e da vedere dove lo strumento diviene oggetto di scena per i Bandakadabra, band regina del live, con all'attivo oltre 400 repliche in tutta Europa, dai teatri ai festival di strada nel livello delle collaborazioni: Capossela, Bregovic, Subsonica.

Un pieno di energia, quello tipico delle esibizioni street, ma c'è anche il sound delle formazioni anni Trenta, e la precisione sonora delle grandi orchestre. Coinvolgimento la loro cifra stilistica - tra interventi comici e improvvisazione - nel rimando con gli spettatori. Figurini lo spettacolo strutturato per immagini musicali, come atti unici uniti però dalla citazione, dall'associazione: dal western stile Morricone ai Beatles, con un omaggio ai classici della musica anni '60 fino a Gershwin, per proporre poi una riflessione sulla attualità nell'epoca del digitale.