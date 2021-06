EVENTO MULTIPLEX Banksy a Rimini Stasera ultimo appuntamento con “The BANKSY effect” e la sua “Arte della Ribellione” in multisala riminese spazio al documento inedito sulla street art per la regia di Elio España

Writer, 'graffitaro', street artist sta di fatto che nessuno conosce ancora la vera identità dell'artista underground di Bristol considerato, a inizi carriera nei primi 90, un sovversivo pop e per i benpensanti un vandalo. Oggi è il leader di un movimento rivoluzionario popolarissimo tra i giovani di mezzo mondo visto che le sue azione di strada si sviluppano in zone di guerra e conflitto politico dalla Palestina a New York dove negli anni 70 l'arte metropolitana dei graffiti prende corpo. Le sue opere sono icone contemporanee quotate per milioni da Sotheby's. Bambini con il cuore a palloncino, carrarmati 'disarmati' e disarmanti..., combattenti alla Pulp Fiction che impugnano banane. Basquiat e Haring sono il suo backgruond inconscio ma anche i rave e lo scherzo ironico della Commedia dell'Arte nel fustigare il potere magari esponendo di nascosto le sue immagini effimere nei templi sacri della cultura borghese. Forma d'arte o presa in giro? Tutt'e due.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: