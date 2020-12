STREET ART IN VIDEO Banksy "Better out...": il docu 'contro' su Wanted Zone "Does New York" il docu-film esclusivo in streaming solo stanotte sulla piattaforma di ricerca più estrema dell'arte in “un mese a New York, un'opera al giorno” del writer 'battuto' all'asta da Sotheby's

“Banksy Does New York” è il documento video (girato con telefonini, macchine fotografiche e tablet dai passanti) che si è fatto da sé direttamente dalle mani di reporter improvvisati per 4 settimane nei quartieri newyorkesi alla ricerca delle opere disseminate dal discusso e amato writer di Bristol (in residenza artistica per un mese a New York) 31 opere (una al giorno) nei vicoli e sui muri di Staten Island, East Side e Williamsburg. La sfida: trovarli tutti anche a pezzi e portarseli via... nome del progetto “Better out then in”: obiettivi dei lavori, potere, fascismo e McDonald's.

Arte effimera ma che pesa come un macigno creando un effetto Bansky che fa il giro del mondo arrivando in Russia, Cina e Palestina. Uno show svincolato dal sistema di potere dell'arte contemporanea fruibile da tutti per mano della gente stessa che lo ha filmato e smontato in poco tempo lasciandone il segno in un film “in collaborazione...”. #banksynyc diventa un enorme archivio perpetuo del cammino di un autore impegnato a scappare dopo aver colpito al cuore la pietra...

