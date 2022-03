Banksy sul Monte Titano, la leggerezza apparente contro il machismo sociale Fino al 19 giugno a Palazzo Sums

Per la prima volta Bansky a San Marino

Ciò che è insignificante può distruggere interi sistemi sociali, apparentemente invincibili. In un momento di profonda crisi globale il suo messaggio etico ed irriverente arriva sul Titano, per la prima volta. Con la mostra prodotta ed organizzata da MetaMorfosi e promossa dalla Repubblica di San Marino. Fino al 19 giugno “Banksy sul Monte Titano”, all'interno di Palazzo Sums, con l' esposizione di oltre trenta serigrafie originali selezionate dai curatori, Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, propone un percorso che fa emergere la qualità della scelta, con la stessa sostanza di ragionamento di fondo che c'è dietro a quella che inaugurerà nei prossimi mesi a New York. Cambia solo il numero delle opere, ma per conoscere l'artista dell'anonimato, partito fuori dal sistema e che ha finito per conquistarlo, basta ritrovarsi nei propri limiti, di fronte alle sue opere iconiche. Ed al filo conduttore etico che le lega al “machismo” sociale si contrappone l'apparente leggerezza di Girl with Balloon, e Love is in the Air, che raffigura un giovane che lancia un mazzo di fiori su fondo rosso. “Bansky - dice Pietro Folena, Presidente di Metamorfosi - riempie un vuoto morale che le vecchie ideologie hanno spalancato nella coscienza umana”. La mostra inaugura una collaborazione tra la Segreteria alla Cultura e l'Associazione Metamorfosi, che nei prossimi tre anni porterà mostre internazionali finalizzate - così il Segretario Belluzzi - a qualificare l'offerta culturale di San Marino. Un settore messo a prova dalla pandemia e che deve ripartire con uno slancio rinnovato. Non a caso da qui, da Palazzo Sums, restituito in questi mesi alla sua funzione di spazio espositivo”. Con la speranza che, dall'antica della terra della libertà, l'attivismo dell'artista britannico contro la guerra contribuisca a lanciare un messaggio di speranza. “Perchè c'è sempre una speranza” scrive Bansky

Nel video l'intervista a Gian Luca Marziani, curatore - insieme a Stefano Antonelli, della mostra Bansky sul Monte Titano

