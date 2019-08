BARABBA Meet019: una rilettura da nobel

Produzione originale targata MEETING di Rimini al Teatro Galli un soggetto scritto anche da Rondoni, Pizzol e Nicola Abbatangelo, tratto dal BARABBA di LAGERKVIST, romanzo anni Cinquanta riscoperto quest'anno dagli autori per il 40°. Un BARABBA anomalo, che per Fellini doveva avere la faccia di Anthony Quinn, già protagonista del film del 1954, LA STRADA. Lo stesso attore interpretò BARABBAS di Fleischer in una versione epica e romanzata volutamente popolare, nel 1961, prodotta da De Laurentiis. Chiave contemporanea da party dei giorni nostri nel MIDNIGHT di Cenci c'è sempre il BARABBA assassino per sempre 'schiavo' dei romani da NOBEL in un passato, che lo condanna a vivere inseguito da Gesù fino alla morte, nei testimoni del suo tempo. Le domande ( che sono in definitiva una domanda ultima): perché ci riguarda questa figura e la sua storia? Da chi siamo inseguiti anche oggi nel nostro sentirci liberi da tutto... il destino di BARABBA è anche il nostro? .

fz