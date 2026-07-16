TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:47 Beppe Signori: "Allenerei volentieri la Nazionale di San Marino" 19:28 "Giornata storica": Bruxelles ha detto sì all'Accordo Ue con San Marino 18:30 Hospice, il sogno comincia a diventare realtà: presentato il progetto di massima 18:24 Tour De France: Merlier vince allo sprint la dodicesima tappa e Pogacar resta in giallo 17:24 San Marino Calcio: tutto tace. Respinto il ricorso del Chieti 16:37 Rally Bianco Azzurro, Andrea Righi: "Oltre 70 macchine, siamo molto contenti" 15:00 Via libera all'Accordo Ue, Gatti: "Ora la fase 2, con BCSM e Bankitalia prioritario definire i contenuti dell'addendum" 14:33 Accordo Ue: il Segretario Beccari ringrazia presidenza irlandese 14:24 Via libera del Consiglio Ue all'Accordo di associazione con San Marino e Andorra 12:56 Forze dell'ordine: al lavoro sul nuovo bando di reclutamento
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Barocco a Borgo Maggiore con "Armonie! Musica classica"

Una serata di musica dal '600 interpretata da artisti internazionali e strumenti storici. Ultimo appuntamento sabato 18 luglio

di Nicole Ciotti
16 lug 2026

È stato un viaggio nella musica del Barocco italiano quello andato in scena nella Chiesa di Sant'Antimo. Il centro storico di Borgo Maggiore ha accolto, per la sua sesta edizione, la rassegna ARMONIE!, che ieri sera ha portato in scena l'Ensamble B'600.

Protagonista di questa seconda serata è stata la musica sacra seicentesca. Dalle sonate di Maurizio Cazzati alle note di Antonio Vivaldi, fino ai componimenti per voce di Isabella Leonarda, tra le più importanti compositrici del panorama barocco.

A garantire il prestigio della rassegna, musicisti e artisti di livello internazionale: il cembalista norvegese Lars Henrik Johansen, e il violinista Raphael Negri, giunti a San Marino grazie alla collaborazione tra l'Associazione Musicale Camerata del Titano e il San Marino International Music Summer Courses.

Prossimo appuntamento a sabato 18 luglio, dal titolo "Musici e Virtuose".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura