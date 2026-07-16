MUSICA Barocco a Borgo Maggiore con "Armonie! Musica classica" Una serata di musica dal '600 interpretata da artisti internazionali e strumenti storici. Ultimo appuntamento sabato 18 luglio

È stato un viaggio nella musica del Barocco italiano quello andato in scena nella Chiesa di Sant'Antimo. Il centro storico di Borgo Maggiore ha accolto, per la sua sesta edizione, la rassegna ARMONIE!, che ieri sera ha portato in scena l'Ensamble B'600.

Protagonista di questa seconda serata è stata la musica sacra seicentesca. Dalle sonate di Maurizio Cazzati alle note di Antonio Vivaldi, fino ai componimenti per voce di Isabella Leonarda, tra le più importanti compositrici del panorama barocco.

A garantire il prestigio della rassegna, musicisti e artisti di livello internazionale: il cembalista norvegese Lars Henrik Johansen, e il violinista Raphael Negri, giunti a San Marino grazie alla collaborazione tra l'Associazione Musicale Camerata del Titano e il San Marino International Music Summer Courses.

Prossimo appuntamento a sabato 18 luglio, dal titolo "Musici e Virtuose".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: