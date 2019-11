Baruffe catalane d'operetta dal vivo al CineTeatro in San Giuliano

Liceu Opera Barcelona su musiche di VIVES dirette da OLIVER DIAZ presenta uno spettacolo operistico, DONA FRANCISQUITA, per la regia di LLUIS PASQUAL in diretta dalle sale cinema. Un evento pensato in spazi teatrali europei e attraverso il circuito italiano approdato a Rimini. L'operetta spagnola messa in scena da una compagnia catalana storica e popolarissima in Spagna. La ZARZUELA (genere lirico e recitato con canti e balli popolari molto scenografici) è di derivazione reale dal nome del padiglione di caccia madrileno seicentesco. La vicenda è nota: tratta della vedova che ambisce a diventare moglie di un ricco altolocato e influente che, però, preferisce la di lei figlia (FRANCISQUITA) giovane, bella e spigliata... innamorata del figlio di Don Matìas, Fernando, invaghito a sua volta dell'attrice Aurora, che flirta con l'amico Lorenzo. Una commedia operistica in 3 atti svolti in un solo giorno, divertente e musicale, tratta dalla tradizione barocca ispirata a LOPE DE VEGA, che di amori e baruffe se ne intendeva avendone scritte 500.

fz