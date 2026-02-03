TV LIVE ·
Basta il cognome: Battiato (al CineRai)

FRANCO BATTIATO: il lungo viaggio” una coproduzione Rai Fiction distribuito come evento speciale al cinema da Nexo Studios diretto da Renato De Marina protagonista l'attore siciliano Dario Aita

di Francesco Zingrillo
3 feb 2026

Dario Aita attore palermitano formatosi a Genova è la sorpresa dell'interpretazione non imitativa ma evocativa di Battiato catanese attivo tra Milano e Roma. In Sicilia comanda, invece, il bel rapporto con la madre Grazia (Simona Malato). Franco, Così, e diventato il bambino che era (“Cicciu” di Milo), improponibile (non sapeva leggere la musica e altro...) per tanti eppure amabile per molti (ma non per tutti). Infedele ma intrigante biografia di un mito fatto genio capace di passare dalla canzonetta leggere al trattato discografico-filosofico con l'accademico dell'UniCt (Catania) Sgalambro.




