EMILIA ROMAGNA CULTURA Batteria: percuotere le righe di un libro “Il respiro del tamburo” del batterista Gigi Cavalli Cocchi nell'ambito del Patto per la Letteratura alla cappella medioevale di Villa Aldini di Bologna

40 anni di storia del rock progressivo italiana in un volume di ricordi e memorabilia, foto e disegni. “Pezzi di vita” percossi in righe letterarie di spartito. Cosa lega Ligabue a Lindo Ferretti e i Genesis ai CCCP? Gigi lo sa perché conosce “successi e mai successi” live di compositore e disegnatore, grafico: cronache di un amore senza fine per la musica.

