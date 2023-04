BOLOGNA SPETTACOLI Battiato dentro Cristicchi Simone Cristicchi e Amara cantano Battiato in un viaggio musicale e mistico sul cantautore siciliano, TORNEREMO INSIEME, per la prima volta in tour al Teatro Duse

Franco Battiato aveva parlato più volte della “Mente leggera” che rimarrà ben oltre noi. Disquisiva della morte nominandola con leggerezza mistica nella sue canzoni. Cristicchi e la cantante Amara ce lo traducono 'religiosamente', oggi. Cucire terrra e cielo è un compito che scomoda l'anima per Battiato e per Cristicchi all'unisono. L'artista romano è uno dei pochi capaci di tensione spirituale e presenza sociale nel progetto TORNEREMO INSIEME con una donna autrice e musicista. Amara ha testimoniato più volte la sua fede e la religiosità profonda anche nei testi per altri interpreti come Mannoia duettando per la pace con Pamela Villoresi in un senso della libertà estremo. Tra gli scrittori più citati (nel reading di scena, Rumi, Gurdjieff e Jager) anche il teologo padre Guidalberto Bormiolini fonte d'ispiranzione e cura spirituale del cantautore catanese e dell'ideatore dello spettacolo. Arte come missione rivolta a un pubblico capace di assomigliare agli autori per continuità... In fondo l'amicizia è un atto di devozione verso l'uomo che è sempre persona (per Battiato lo era quanto per Cristicchi e Amara) mai alienata dal mondo.

