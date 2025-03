ANTEPRIMA FILM Battista è l'amico di Giulio Cesare TU QUOQUE le prime immagini del film sulla Roma antica del comico Maurizio Battista per la regia di Gianni Quinto in uscita ad aprile per la Nexo Studios

Battista è Massimo Quinto nella commedia comica 'storica' (Regia di Gianni Quinto... cognome capitolino doc, dunque): coniuge maltrattato dalla vita. Divorziato conseguentemente indebitato in lotta col figlio. L'uomo si scopre malato e l'incidente in moto (quasi voluto) lo scaraventa di colpo nella Roma imperiale del Senato. Si risveglia e per incanto salva la vita a Giulio Cesare divenendo suo amico vivrà da semidio anzi facendo una vita alla romana da dio... Tornerà al presente dopo aver trasformato il mondo antico dove ha abitato riportandosi un dono inaspettato... Morale: mai perdersi l'anima la vita scivola via (2000 anni) con ironia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: