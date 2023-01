Battiston su Flaubert in campagna

BATTISTON è una figura d'attore inconfondibile del cinema e del teatro italiani che ha ridotto un testo letterario francese in una sceneggiatura nostrano leggera ma non troppo. Comincia con i nomi dei protagonisti: due Fausto (latino: Faustus, benevolo e felice), Biasutti e Perbellini (dei quali uno e lui nella parte di un ex bibliotecario) con lo stesso nome evocativo... Vado a vivere in campagna (“What a life!” titolo internazionale) ALTROVE! Con gioia, felicità ed entusiasmo, in un candido posto delle origini contadine lontano da ogni insopportabile grigiore dovuto al “logorio della vita moderna”. L'altro Fausto (Rolando Ravello, l'attore che non voleva più recitare...) leggeva i contatori del gas e nessuno sapeva chi era come un uomo invisibile. Entrambi hanno perduto l'amore e sperimentano la terra (umile) per lenire il dolore. La cosa strana è che nel libro (stessa atmosfera nel film) i due si danno del tu senza mai chiamarsi per nome. Ce la faranno o torneranno alla vita comune? (nel testo incompiuto dell'autore di “Madame Bovary” e “L'educazione sentimentale” s'intuisce il finale, però!?). Meglio una vita stupida o una stupita, tra campagna e città, de gustibus? Ma non più di tanto.