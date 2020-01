BAVURE è BRAVOURE: tra Bozzetto e Sansone c'è l'Oscar

Bruno Bozzetto dichiara il suo amore artistico e la stima creativa per l'autore di BAVURE (il corto sperimentale proposto per l'Oscar francese animato) lui che con la semplicità del segno e il tratto creativo ha fatto scuola sin dagli anni 60, oggi, riconosce di fatto a DONATO SANSONE (in arte Milkyeyes: “occhi di latte”, lattiginosi...), classe 1974 da Potenza formato alle Belle Arti di Napoli e specializzato al Centro Sperimentale torinese, talento e genialità, che sono da sempre di Bozzetto stesso. Si può creare con una stesura di colore sperimentare su strati e sbavature di tempera in disegni a pastello e video multi-cromatici animati in stop motion, grafica 3D e manipolazioni digitali, disegnando scarabocchi a carboncino e dipingendo macchie in un caos di forme come FRANCIS BACON. L'opera che RTV presenta in anteprima televisiva strizza l'occhio, citando con ironia, Cronenberg e Kubrick e si avvale del suono altrettanto geniale di Enrico Ascoli. Perché (parce qu'/pouquoi) BAVURE è BRAVOURE ...



