ANIMAZIONE D'AUTORE BAVURE è BRAVOURE: tra Bozzetto e Sansone c'è l'Oscar “BAVURE” il corto di Donato Sansone finalista 2020 ai César, gli oscar francesi, d'animazione in anteprima esclusiva per San Marino segnalato dal cartoonist di fama mondiale Bruno Bozzetto

Bruno Bozzetto dichiara il suo amore artistico e la stima creativa per l'autore di BAVURE (il corto sperimentale proposto per l'Oscar francese animato) lui che con la semplicità del segno e il tratto creativo ha fatto scuola sin dagli anni 60, oggi, riconosce di fatto a DONATO SANSONE (in arte Milkyeyes: “occhi di latte”, lattiginosi...), classe 1974 da Potenza formato alle Belle Arti di Napoli e specializzato al Centro Sperimentale torinese, talento e genialità, che sono da sempre di Bozzetto stesso. Si può creare con una stesura di colore sperimentare su strati e sbavature di tempera in disegni a pastello e video multi-cromatici animati in stop motion, grafica 3D e manipolazioni digitali, disegnando scarabocchi a carboncino e dipingendo macchie in un caos di forme come FRANCIS BACON. L'opera che RTV presenta in anteprima televisiva strizza l'occhio, citando con ironia, Cronenberg e Kubrick e si avvale del suono altrettanto geniale di Enrico Ascoli. Perché (parce qu'/pouquoi) BAVURE è BRAVOURE ...



