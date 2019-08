Beatles: 50 anni fa la foto della mitica copertina di Abbey Road

Sono passati 50 anni da quello scatto che immortalò la passeggiata dei Beatles sulle strisce pedonali e diventò la copertina del disco Abbey Road, una delle più iconiche della storia della band, nonché della storia della musica. Era l'8 agosto del 1969. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison stavano registrando negli Abbey Road Studios l'album, uscito poi il 26 settembre di quell'anno. Fu un'idea di McCartney quella di intitolarlo come la strada che li vedeva lavorare a pieno regime. Lennon apre la fila, in completo bianco, poi Ringo in abito scuro, quindi Paul, in blu e camicia bianca a piedi scalzi e occhi chiusi, infine George, casual in jeans. Tra le curiosità: i piedi scalzi di McCartney alimentarono la leggenda sulla sua morte e della sua sostituzione con un sosia, mentre la fila indiana dei quattro fu interpretata come un corteo funebre.