Belcanto senza confini all'Ambasciata d'Italia

Arie indimenticabili, melodie sempreverdi e belle voci tornano alle 21.00 di mercoledì 7 agosto, nel giardino dell’Ambasciata d’Italia a San Marino, intitolato a Renata Tebaldi, con lo spettacolo “Belcanto senza confini”. Anche la seconda parte del “Montefeltro Festival 2019” farà infatti tappa nella Repubblica di San Marino con questa esibizione di più di 30 giovani cantanti lirici e pianisti provenienti dalle scuole di New York, che partecipano all’attività didattica e culturale di “Voci nel Montefeltro”, l’Accademia Lirica di fonetica e dizione italiana per il Belcanto, che da tanti anni richiama da oltre oceano le voci più interessanti del panorama lirico e operistico internazionale per progetti di studio e di approfondimento“.

Belcanto senza confini” spazierà dalla lirica al “musical” con punteggiature dedicate anche alla canzone popolare. A guidare il pubblico attraverso arie e melodie saranno i Maestri Ubaldo Fabbri, Glenn Morton e Paolo Baiocco. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti. Verrà data precedenza a coloro che si saranno prenotati in Ambasciata.