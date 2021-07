“Bella CIAO” integrata anzi definita dai canti e le ballate del sud. Si può scrivere 'BELLACIAO' tutta unita come l'Italia completata dalla tradizione popolare e contadina di un intero popolo. BELLACIAO come 'CIRAGIONOECANTO' concettualmente un tutt'uno dal 1966 (dopo “Bella ciao” del '64) in tournée lungo la penisola secondo l'intuizione di Dario Fo aprendo al meridione e alle isole si faceva la rivoluzione...

fz