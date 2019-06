BELLATORES: TeatroAleph sulle crociate

Teatro dell'Aleph

Il Teatro dell'Aleph per la serie BELLATORES (nobiltà guerriera e combattente che nelle crociate si alternava agli ORATORES in preghiera) sulle gesta dell'arme e dei cavalieri templari in difesa della città di ACRI. Battaglie e duelli epocali in scene tra la gente in piazza e lungo le strade di borghi e centri storici medioevali. Corpo a corpo, spade e frecce nelle tenebre. Animali meccanici e mostri alati in giochi di fuoco. La luce vince sempre. I Cavalieri puri e coraggiosi riportano la speranza nel mondo. La forza superiore dei cieli illumina la storia cambiandone il corso ed esaltando le virtù. Attori, saltimbanchi e trampolieri, specialisti degli effetti sonori e pirotecnici fanno della Compagnia dell'Aleph un esempio unico di rappresentazione itinerante sulle crociate. Azioni teatrali in costume creative e storiche al contempo rendono ogni spettacolo una festa antica d'estate.

