Bellezza sammarinese in concorso: Alessia Selva vince il titolo di Miss Romagna puntando a Miss Italia Un po' di amarezza per Alessio Toccaceli che, invece, non ha superato la prefinale per Mister Italia

Il suo mondo è sempre stato quello dello sport, che ha lasciato spazio anche alla moda. Ha appena conquistato la fascia di Miss Romagna a Imola Alessia Selva, 24 anni, giovane atleta e indossatrice italo-sammarinese che questa estate ha messo a segno successi anche nei concorsi di bellezza. Nata a Rimini, vive e lavora sul Titano ma cerca una dimensione internazionale per il suo talento. La carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata qualche anno fa, quando si è aggiudicata il titolo di Miss Sport Emilia-Romagna nel 2021, accedendo alle prefinali di Miss Italia. La sua passione per l'attività fisica e la moda si riflette nel suo percorso, già laureata in Scienze motorie si sta specializzando in management dello sport. Alessia è anche un’atleta attiva, con risultati di rilievo in varie competizioni nazionali. Le prefinali del concorso di Patrizia Mirigliani saranno dal 4 all’8 settembre a Numana. In gara 180 ragazze. Ne verranno selezionate 40, 20 passeranno direttamente in finale. La novità è che 20 saranno scelte per la formazione in un’accademia. Ultima selezione dal 14 al 22 settembre, solo 15 ragazze accederanno alla finalissima di Fano il 22 settembre.

Un po' di amarezza per il sammarinese Alessio Toccaceli, 24 anni, che non ha superato la prefinale nazionale per Mister Italia a Giulianova in provincia di Teramo. Era infatti tra i 90 pre-finalisti nazionali del concorso considerato la vera e propria versione maschile di Miss Italia. Alto 1.85, di professione tecnico di acqua e gas, Toccaceli ha la passione del body building ed ha già fatto vari casting per partecipare come concorrente nei reality show. "Un modo per mettermi alla prova" ha commentato.

Nel video le interviste a Alessia Selva, Miss Romagna, Alessio Toccaceli, modello.

