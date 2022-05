CINEMA D'AUTORE Bellocchio su Moro e le BR visti da fuori ESTERNO NOTTE, su Moro e le BR, di Marco Bellocchio presentato a Cannes 75^ al cinema in riviera in due parti, la seconda dal 9 giugno, sarà anche una serie in sei puntate su Rai1 in autunno

Visto la fuori. La continuazione di BUONGIORNO NOTTE del 2003 (tutto girato dentro il covo delle BR, in un interno) ESTERNO NOTTE racconta i protagonisti della vita sociale e politica visti da fuori in quei 55 giorni del 1978 , rapimento violento, prigionia e morte, di Moro (il film si chiude con i funerali di Stato in Laterano ma senza la salma). Bellocchio non si preoccupa della memoria storica delle giovani generazioni, che dovrebbero sapere ma non conoscono cosa succedeva in quegli “Anni di piombo” di guerriglia civile sommersa: una 'tempesta perfetta' sul martirio di un uomo (e della sua famiglia). La politica negli anni '70 pesava molto e contavano gli schieramenti divisi tra DC e PCI con quei 55 giorni e la vita di ALDO MORO in mezzo. A 40 anni dai fatti rimangono integri gli interrogativi di tanti: cosa si poteva dire e comunicare come informare in piena crisi delle parole da usare!? Per fortuna tra ideologico e grottesco non c'è spazio per l'odio ancora oggi serve la carità.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: