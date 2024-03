FESTIVAL IN CINETECA Berchidda Jazz nella storia La Cineteca di Bologna distribuisce ad aprile BERCHIDDA LIVE di Gianfranco Cabiddu un viaggio d'archivio sardo dentro TIME IN JAZZ di Fresu

25 anni di filmati girati dalla troupe di Cabiddu in oltre 1500 ore di repertori jazzistici al festival creato a Berchidda, paese natale di Paolo Fresu in Sardegna. TIME IN JAZZ isolano è storia che diventa leggenda al cinema dopo un incredibile ¼ di secolo in musica. Un film-concerto divenuto happening musicale impastato di immagini e suoni sperimentali frammisti alla tradizione popolare sarda. Il film è una testimonianza preziosa di un quarantennio di passaggi sonori voluto dalla Cineteca comunale tra Berchidda e Bologna.

