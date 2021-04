MUSICA Bergamo, simbolo della pandemia, diventa una canzone realizzata da due romagnoli Da un'idea di Massimo Pasolini in collaborazione con Michelangelo Mineri. Un omaggio alla città ferita dal Covid e alla capacità di resilienza dei bergamaschi

Bergamo – città simbolo della pandemia in Italia – diventa una canzone realizzata da due musicisti romagnoli, Massimo Pasolini e Michelangelo Mineri, che hanno un forte legame con quella terra. Un omaggio alla Bergamo ferita dal Covid ma anche alla sua capacità di resilienza. Un progetto musicale nato durante la prima ondata pandemica a cui hanno contribuito anche realtà associative del posto come Modern Ballet, Bergamo Boxe e il Druso, noto locale della città in cui è stato girato parte del video, con la regia di Paolo Vecchi. Già da qualche settimana il brano si trova su tutte le principali piattaforme digitali.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: