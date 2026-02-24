ANTEPRIMA CINEMATOGRAFICA Berlinale 76: Il roseto dei pugni in tasca Presentato alla 76esima Berlinale la pellicola RESEBUSH PRUNING del brasiliano Karim Aïnouz liberamente ispirato a I PUGNI IN TASCA di Marco Bellocchio presto anche in Italia

Potare il roseto (nella traduzione semplice): per avere più bocciòli e fiori che a loro volta verranno tagliati: rose recise... Il titolo ROSEBUSH PRUNING voluto dello sceneggiatore del regista brasiliano Karim Aïnouz per la coproduzione anche italiana parte da I PUGNI IN TASCA (1965) di Bellocchio: stravolgendolo con un capovolgimento totale (e ci piacerebbe sapere cosa ne pensa Marco il regista di Piacenza nato a Bobbio). L'opera simbolica cambia l'asse della storia sovvertendone la carica ribelle e anti-borghese adattandola al nostro presente. Una famiglia americana (non a caso) in Catalogna vive una elegante e perversa apatia nell'isolamento in villa: madre morente... e padre cieco ossessivo nei confronti dei figli soffocati dalle ricchezze e dall'autorità paterna. Arriva una fidanzata da fuori e il nido famigliare viene scardinato: anche la madre rediviva torna con la compagna: recisione politica del roseto...



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: