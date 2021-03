ORSO D'ORO 2021 Berlino Film Festival "porn" virtuale Lo “scandaloso” ultimo film romeno sul porno online di RADU JUDE vince alla Berlinale 2021

Tra sfortuna (bad luck) da “sbattere” (banging) e un filmino porno pazzo da matti... (Loony porn) il film rumeno “Babardeală cu bucluc” di RADU JUDE vince il 71° Orso d'Oro virtuale e pandemico 2021 assegnato da una giuria di soli registi anche ex vincitori (Gianfranco Rosi) al Berlino Film Festival. La storia di EMI, una maestrina di Bucarest riservata e schiva, tutta scuola e alunni, finisce su internet in un video porno virale, a sua insaputa sarà sulla bocca di tutti andando sotto inchiesta da genitori e colleghi. Una storia banale sbattuta in cronaca dai social censuratissima dai più ma cliccatissima da tutti: censori compresi. Doppia morale di un regista mai moralista su quel che JUDE considera una sceneggiatura anche teatrale nata in contesto pandemico oltre le convenzioni sociali e cinematografiche. Un film assolutamente fuori dagli schemi (girato in macchina come un videotape) ma ben dentro il nostro misero tempo (filmato e spiato dal telefonino messo in piazza secondo la gogna social tanto cara al navigatore, serale e seriale, solitario, dei nostri giorni da “sbattere”... in prima pagina).

fz

