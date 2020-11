Bersani fa "Harakiri" poi rinasce...

A sette anni dalla crisi dopo “NUOVOLA NUMERO NOVE” (traduzione di: “al settimo cielo!”) del 2013 la catarsi con "CINEMA SAMUELE" del 2020: e 7 è un numero biblico (da dio) della completezza e perfezione in 10 tracce di vita e dolore. Il cammino del SAMU verso la DISTOPIA (“DISTOPICI” , decimo e ultimo pezzo-comandamento, “TI STO VICINO”) del cattivo luogo come un presagio... chiuso in casa, dal Covid, lì è rinato. Un disco che va ascoltato oltre l'emozione; per poterlo 'vedere' davvero, ci vuole commozione, di te... amore.





fz