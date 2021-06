TESTIMONIANZE BOLOGNA Bertolucci ti voglio bene viva Giuseppe in Cineteca Per il Cinema Ritrovato “Fuori Sala” la Cineteca di Bologna propone EVVIVA GIUSEPPE omaggio a Bertolucci regista e organizzatore culturale fratello di Bernardo e figlio del poeta Attilio

Giuseppe autore del film BERLINGUER TI VOGLIO BENE protagonista l'amico di sempre Roberto Benigni fu presidente della Cineteca bolognese per molto tempo senza mai smettere di esserci: creare, fare cinema, dire la sua in teatro e tv secondo i suoi tanti talenti. Lo raccontano padre e famoso fratello ma soprattutto i suoi attori e amici Benigni, Laura Morante, Nanni Moretti. Corpo e voce di BERTOLUCCI, le interviste e i backstage dei suoi set così pieni di passione e poesia, proprio lui che era arrivato secondo dopo BERNARDO in casa sua. Il figlio minore. Suo padre ATTILIO BERTOLUCCI lo aveva fissato in una lirica come atteso e amato ma pur sempre destinato... Scrive il documentarista Stefano Consiglio citando “Poetica dell'extrasistole” con l'epigrafe di Paul Klee: “ Segua ognuno il battito del suo cuore”. VIVA GIUSEPPE BERTOLUCCI TI VOGLIO BENE.

fz

