ESTATE CINE RIVIERA BFF, beach&park, a luglio per settembre Aspettando il Bellaria Film Festival di fine settembre il grande schermo anticipa dai primi di luglio il cinema d'autore all'aperto e gratuito per cittadini e ospiti

L'organizzazione che fa capo al famoso festival della riviera guidata dalla cooperativa LE MACCHINE CELIBI e diretta da Macello Corvino si sposta a marina e al parco verso monte, il Gelso. Atmosfere cinematografiche in linea con tradizione bellariese diffusa sul territorio cittadino con rassegne “sulla magia del cinema fuori dalle sale di proiezione". BFF “on the beach” e al porto con film di culto (con autori scoperti e premiati negli alla kermesse di Bellaria-Igea) oltre alla commedia italiana “on the green park”. Il programma diffuso si trova sul sito del BFF 2020. Da Garrone con l'Imbalsamatore per Maresco con Lo zio di Brooklyn via Daniele Vicari in Velocità massima oltre a Roberta Torre nel suo Angela per chiudere nell'opera di Giuseppe Bertolucci L'amore probabilmente. Spazio alla commedia nostrana di Verdone e Sordi senza dimenticare RICOMINCIO DA TRE.

fz



I più letti della settimana: