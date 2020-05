RASSEGNA CINEMA BELLARIESE #BFF38: il concorso della ripartenza Adesioni e registi da ogni parte del mondo per l'edizione n°38 del Bellaria Film Fesitval dal 24 settembre sono 241 le candidature in concorso per la speranza

La storica edizione delle origini, “ANTEPRIMA” sul mare, è del 1982 per pochi intimi e appassionati locali dell'audiovisivo e del fotografico. Oggi è l'appuntamento sul cortometraggio e il documentario indipendenti più longevo e seguito insieme al famoso Oscarino italiano: il CortoLovere sul Lago d'Iseo. Direttore artistico della edizione 2020 sarà ancora il produttore e manager teatrale MARCELLO CORVINO (linee guida: Art. IX della Costituzione su sviluppo cultura, patrimonio storico, arte e ambiente). 241 le candidature, 193 arrivano da Italia ed Europa come da concorso riservato al Vecchio Continente. Apertura internazionale quest'anno con altre 48 opere da India, Russia, Stati Uniti e Cina. La presenza di autori provenienti dall'Iran, inoltre, sposta l'attenzione sulla creazione artistica libera e indipendente, appunto, in ogni regime. Giovani registi under 30 per oltre 60 documentari si sono iscritti alla sezione BEI YOUNG DOC che affianca la classica BEI DOC per mediometraggi prodotti nel 2019 tra i 20 e i 60 minuti di durata. La speranza sarà come per lo slogan cinematografico #iostoinsala a fine settembre #BFFiostoalfestival.





