EVENTO ROMAGNA BFF39: la rassegna di docufilm più longeva d'Emilia-Romagna Presentazione della 39^ edizione del Bellaria Film Festival ospiti, premi e un omaggio a Raffaella Carrà, dal 22 al 26 con anteprima sabato11 settembre

4 decenni romagnoli sul documentario d'autore e la conferma a presidente della giuria per Moni Ovadia. La filmografia indipendente ha nel Cinema Teatro Astra la sua casa bellariese in cui si proietterà, commentato da Giorgio Comaschi e Michele Brambilla, “FF.SS.” di Arbore con la Carrà. Una curiosità in docu-film, festa per il centenario di Astor Piazzolla nella città dei Mondiali di tango, Bellaria-Igea Marina.

Intervista con MARCELLO CORVINO Direttore artistico Bellaria Film Festival

