TENDENZE SONORE A RAVENNA Bianco e nero ensemble: Afrobeat sulla sabbia “Spiagge Soul” a Marina di Ravenna la musica nera del gruppo CLASSICA ORCHESTRA AFROBEAT diretto da Marco Zanotti continua dopo il maltempo in concomitanza con “la Notte Rosa afro” e in una nuova data a settembre

Musica bianca e musica nera, ma la più bianca e nera che c'è, in ensemble misto barocco e popolare. 13 elementi che mescolano il classico europeo di archi, legni e clavicembalo, in canti, balli e percussioni africane (poliritmie e policromie: colorano la musica usando i pennelli classici). Dedicano i primi lavori al mito rivoluzionario e creativo nigeriano FELA KUTI morto nel 1997 (gruppo in tour dal 2011 con il figlio SEUN KUTI) fino alle loro POLYPHONIE (2016-2017 introduciendo inediti) sulla natura e le foreste in un concept-album. AFROBEAT elegante e intrigante nel groove baroccheggiante in oltre 10 anni di sperimentazione diretta da Marco Zanotti. Melodia atemporale che unisce, sfruttando contrasti e differenze, in una multicolore rapsodia della fratellanza capace di incantare per studio, amore e conoscenza: CLASSICA ORCHESTRA AFROBEAT è un antico programma politico scritto nel nome.

fz



