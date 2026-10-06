Biblioteca di Serravalle, l'incontro del lunedì sulla Linea Gotica

Dopo la ripresa il 28 settembre scorso, proseguono gli incontri del lunedì alla Biblioteca Popolare di Serravalle, giunti alle quinta edizione. Stavolta, protagonista il tema della Linea Gotica, affrontato dallo storico Daniele Cesaretti, che ha spiegato com'è nata, dov'era situata nei vari luoghi della penisola, come i tedeschi si sono posizionati e come poi sono stati sconfitti dagli Alleati.

Con aiuto di mappe e fotografie, è stato possibile ricostruire passaggi importanti della seconda guerra mondiale e della Campagna d'Italia 1943-1945, argomento di cui Cesaretti è particolarmente esperto.

Numerosi i partecipanti alla Biblioteca di Serravalle, nei locali dell'Admiral, e numerose anche le domande dal pubblico.

Un'occasione per riscoprire la storia, fatta di dettagli nascosti, ma anche di persone, in questo caso i soldati di entrambe le parti. Tra l'altro, è stato approfondito il ruolo dei Gurka, combattenti indiani nelle file degli Alleati, a cui sono dedicati monumenti: uno anche a San Marino.







