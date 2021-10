SAN MARINO Biblioteca: frammenti trecenteschi della Commedia dall'Archivio Storico di Fossato di Vico Percorso bibliografico in cui sono esposte due edizioni settecentesche di vocabolari della lingua italiana

Biblioteca: frammenti trecenteschi della Commedia dall'Archivio Storico di Fossato di Vico.

Parte la 21° settimana della lingua italiana nel mondo, con il titolo "Dante, l'italiano". La Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino ha allestito un percorso bibliografico in cui sono esposte due edizioni settecentesche di vocabolari della lingua italiana, una copia del vocabolario dannunziano, una del nuovo dizionario ottocentesco dei sinonimi della lingua italiana di Niccolò Tommaseo e la seconda edizione dell'Enciclopedia Dantesca, testimoni dell’evoluzione e strumenti d’uso dell’italiano.

Il percorso ospita, con la collaborazione dell'Ambasciata d'Italia, due preziosi frammenti membranacei danteschi provenienti dall’Archivio storico comunale di Fossato di Vivo. I frammenti appartengono ad un codice membranaceo della metà del 14° secolo ed erano stati utilizzati come coperta di registro facente parte di una serie di atti giudiziari conservati nell’archivio storico medesimo.



In esposizione anche il libro degli Atti del Consiglio Principe e Sovrano conservato nell’Archivio di Stato della Repubblica di San Marino ad esemplificare l’antica tradizione del riutilizzo di antiche pergamene medievali come coperte per registri e quaderni rilegati. Anche lui, coperto da pagine di un codice membranaceo dantesco. I frammenti del codice dantesco sammarinese sono oggi visibili nella mostra “Foco mettesti: letture, frammenti, disegni e cimeli danteschi a San Marino” al Museo Pinacoteca San Francesco fino al 6 febbraio 2022.



I più letti della settimana: