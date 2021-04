AL VIA IL 5 MAGGIO Bicentenario Napoleonico: San Marino entra a far parte del Comitato promotore delle celebrazioni Un anno di eventi per ripercorrere le tracce del passaggio napoleonico in Italia e il suo legame con il Titano

Mercoledì 5 Maggio 2021, al via le celebrazioni per il 200esimo anniversario della morte di Napoleone Bonaparte. Per ricordarlo il Comitato nazionale italiano per il Bicentenario Napoleonico promuove, sul proprio canale youtube, una maratona culturale online, a partire dalle ore 17.49: l'esatto momento in cui, il 5 maggio 1821, sussurrate alcune parole, a soli 51 anni morì in esilio sull’isola di Sant’Elena. Previste una serie di letture ed una esecuzione musicale dell'Orchestra Verdi di Milano.

“Operazione che ha radici lontane” – ha ricordato il Presidente del Comitato per il Bicentenario, Luigi Mascilli Migliorini, e che vede coinvolte 27 città italiane e collaborare una vasta rete di musei, università, associazioni storiche in sinergia con la Francia e varie realtà culturali internazionali come gli Istituti Culturali sammarinesi.

[Banner_Google_ADS]



Un anno di eventi, mostre, convegni, visite nei luoghi simbolo per ripercorrere il passaggio napoleonico in Italia e il rapporto con la Repubblica di San Marino, che da iniziale tentativo di invasione si sviluppò nel suo pieno riconoscimento a Stato Sovrano. Il 5 febbraio 1797, il primo contatto con l'allora Generale francese, mediato poi il 7 dall'ambasciatore Monge, inviato in missione sul Titano per garantire il rispetto, l'amicizia e la fratellanza della Repubblica Francese verso quello che era considerato il più antico Stato del mondo.

Attraverso gli Istituti Culturali, dunque, San Marino proporrà una serie di iniziative di commemorazione che culmineranno in una mostra dedicata, a partire da marzo 2022, alla Pinacoteca San Francesco.

Nel video un estratto dall'intervento in videoconferenza di Marina Rosa, Coordinatrice Comitato Bicentenario Napoleonico.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: