Bici 'migranti' in vista sul Monte

Si chiama ARTCOLORBIKE l'esposizione-installazione di Palazzo Graziani e Prima Torre dedicata al GIRO D'ITALIA. Sono bici d'autore portate sul Monte per anticipare la carovana “SANGIOVESE WINE STAGE” del prossimo 19 maggio prima della tappa. La mostra aperta fino al 23 maggio è un progetto artistico cromatico su ecologia e consumi compatibili in funzione della mobilità sostenibile. 12 BICICLETTE rottamabili riciclate in installazioni sportive di movimento. Le tinte dagli smalti forniti dal COLORIFICIO SAMMARINESE sono i tratti di maggior effetto della “performance”. Le bici, segni dello spazio-tempo, testimoniano la MIGRAZIONE. Lo spostamento è il concetto guida che prevede il cammino degli uomini, la corsa nello sport e la 'volata' nella vita, di chi insegue speranze lontane.

fz