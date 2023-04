Biennale Architettura, San Marino presenta il padiglione “Ospite Ospitante”

le interviste a Riccardo Varini; Andrea Belluzzi e Vittorio Corsini

Risponde alla sfida che la curatrice Leslie Lokko lancia per questa Biennale, “Laboratorio del futuro”, scegliendo il tema “Ospite Ospitante” per animare il padiglione. Declinerà il concetto di accoglienza attraverso due ambienti: introdotti dalle opere di un Maestro della contemporaneità come Vittorio Corsini; poi spazio per i laboratori progettuali di giovani studenti, designer, architetti – spiega il Commissario Riccardo Varini - ma anche filosofi, antropologi, le comunità locali. A confronto, sulla domande “Siamo veramente ospitali? Come immaginiamo debba essere l'ospitalità del futuro? Siamo veramente ospiti? Oggi possiamo modificare il nostro modo di essere? Come lo possiamo fare attraverso degli oggetti? Come lo possiamo fare attraverso delle strategie? Come possiamo fare a modificare il nostro modo di vedere monotematico? E come possiamo farlo attraverso diverse forme d'arte, di design e di architettura?"

Un team all'opera – curatori Marco Pierini e Michael Kaethler; un comitato scientifico composito; Anna Guerra come Project Manager –; ci sono le istituzioni (Istituti Culturali e Università) e il privato (con FR Art Events) per “un lavoro d'equipe – dice il Vice Commissario, Paolo Rondelli – che genera cultura, per la crescita sociale comune, testimonianza che qualifica, in un contesto internazionale di massimo livello”. “Veicolo di immagine per il Titano – dice Filippo Francini del Dipartimento Cultura e Turismo. Progetto ambizioso, per il Segretario alla Cultura in una sinergia che premia nel tempo:

“attraverso questa sinergia – dice Andrea Belluzzi - abbiamo ottenuto risultati importantissimi; risultati che sicuramente potremo confermare anche questo anno. Questo ha sommato a dare una continuità, a permettere a questo gruppo di lavoro di guardare non un anno per l'altro, ma di proiettare il proprio impegno su più anni. Permette una progettualità maggiore, un respiro maggiore, quindi, per potere innalzare l'asticella, anche intercettando - come è avvenuto col Maestro Corsini, che ringrazio – operatori della cultura, dell'arte, testimonial d'eccezione”.

Il tema dell'accoglienza, presente nel lavoro artistico di Corsini: “È un tema che mi ha accompagnato sempre – dice Corsini - che mi accompagna, non solo nel fare le opere, ma nel mio pensiero. Il concetto greco di 'xenìa' è un qualcosa che dovremmo recuperare nella sua essenza, nella sua potenza, perché non sappiamo mai chi sta realmente dietro la porta. I Greci pensavano che fossero degli dei, io credo che invece oggi ci siano degli uomini che hanno un'esperienza di cui saremmo straordinariamente contenti di farne conoscenza”.

Nel video, le interviste al Commissario, Riccardo Varini; al Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi e al Maestro Vittorio Corsini