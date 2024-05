Biennale d'arte: la Reggenza visita il Padiglione di San Marino

Come da tradizione non manca l'omaggio all'arte e alla sua espressione sammarinese da parte dei Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. Oggi a Venezia per visitare la Biennale d'Arte e in particolare il Padiglione di San Marino “La Fucina del futuro”, realizzato da FR Istituto d'arte contemporanea e inaugurato a Calle San Lorenzo il 19 aprile scorso. A rappresentare la Repubblica Eddie Martinez con il progetto Nomader, in stretta affinità con Stranieri Ovunque, tema della manifestazione in laguna. L'artista statunitense interpreta la migrazione raccontando nell'arte la sua vita: sin da piccolo si è spostato tra uno Stato e l'altro degli Usa. Da qui l’inclinazione ad appropriarsi di frammenti di immagini e paesaggi, che si riflettono nella sua iconografia, mutevole e ogni volta rivisitata. La visione astratta si fonde con quella figurativa nelle opere, che secondo la Reggenza, ben rappresentano l'identità sammarinese.

"La visita della Reggenza al padiglione sammarinese è stata un'ottima occasione - spiega Paolo Rondelli, commissario del Padiglione San Marino - per riportare l'attenzione sulla partecipazione nazionale del Titano a un evento di questa caratura. Martinez sta prendendo piede nella scena newyorkese e in quella mondiale". In mattinata la visita all'Arsenale, dove si trovano la maggior parte dei Padiglioni. La Reggenza ne ha visitati diversi, tra cui l'Italia, notando che ognuno si distingue per idee, stile ed espressività.

Nel video l'intervista a Paolo Rondelli, commissario del Padiglione San Marino

