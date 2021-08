Biennale dei giovani artisti: alle Cisterne di Palazzo Pubblico un tuffo nella San Marino sotterranea

Una volta entrati nelle Cisterne, tra l'aria umida e la musica di sottofondo, si ha come la sensazione di essere dei pesci immersi nell'acqua, circondati dal suono dell'oceano. Poste sotto Palazzo Pubblico, le cisterne rappresentano una delle esposizioni più suggestive della Biennale Mediterranea, afferma Rita Canarezza, curatrice della rassegna iniziata a maggio e presente a San Marino fino a ottobre, con una serie di lavori esposti in tutta la Repubblica e liberamente visitabili.

Al centro della seconda cisterna si trova l'opera d'arte e unica fonte di luce dell'esposizione, realizzata dell'artista torinese Marco Giordano, residente a Glasgow. Si tratta di una serie di sculture in vetro, dal nome Interlude, dalle cui bocche esce del vapore prodotto da una macchina posta sotto un laghetto artificiale, con un accompagnamento musicale realizzato da Francesco Venturini. È forse uno dei più alti esempi di arte immersiva proposta dalla Biennale: l'insieme di tutti gli elementi che la compongono riesce a creare l'illusione di trovarsi sospesi, come se si stesse galleggiando sul vapore prodotto dalle sculture, grazie anche al palcoscenico d'eccezione scelto per esporre l'opera: proprio quelle cisterne che dal Medioevo hanno raccolto le scorte di acqua per la Repubblica attraverso i secoli, e ora vengono utilizzare per esposizioni artistiche.