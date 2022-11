Biennale di Venezia in chiusura: oltre 68mila visitatori al padiglione di San Marino Intanto l'acqua alta minaccia la Laguna

La Biennale di Venezia è quasi giunta al termine, previsto per il 27 novembre. Il padiglione di San Marino, ospitato a Palazzo San Donà Dalle Rose, uno dei più antichi e prestigiosi della città, registra ottimi numeri: quasi 10mila visitatori mensili, per un totale di oltre 68mila presenze. Ma nella città lagunare oggi è massima allerta per l'acqua alta, arrivata a picchi di oltre un metro e 70. Il Mose è entrato in funzione e grazie al suo perfetto funzionamento ha evitato un disastro simile a quello del 2019, quando il mare si era gonfiato poco più di oggi.

Nel video l'intervista alla Contessa Chiara Modìca Donà dalle Rose, proprietaria di palazzo Donà dalle Rose

Maria Letizia Camparsi

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: