Biennale "Mediterranea 19": partiti i primi eventi a San Marino, ecco gli appuntamenti del sabato L'evento è in programma fino al 31 ottobre, con esposizioni in diversi punti di Città e Borgo Maggiore

Dopo l'inaugurazione ieri, si parte con i primi eventi della Biennale "Mediterranea 19". Già in mattinata convegni e momenti di confronto nei principali punti della manifestazione, con ingressi contingentati e possibilità di seguire in streaming. Alla Galleria Nazionale uno dei workshop della prima giornata e a Palazzo Gregotti Sums il convegno curato da Giulia Gregnanin in collaborazione con l'Unione donne sammarinesi. “Marina: per una risignificazione femminista del mito sammarinese”, il titolo della lezione durante la quale è stata proposta una rivisitazione, in chiave femminile, del mito di San Marino.

Diversi gli appuntamenti del pomeriggio: alle 17 e alle 19 performance al teatro Titano e alle 18 due proiezioni al Concordia. Eventi anche questa sera: alle 21 nuova performance al Titano e alle 23 la visita, con una sessione di ascolto, alla Galleria Nazionale. E domani alle 18, sempre in Galleria, conversazione sull'universo “queer”: termine usato per indicare ciò che, nella sessualità, è differente rispetto alla concezione 'dominante' in una società.

Intanto prosegue la preparazione dell'intero evento in attesa dell'apertura di tutti i punti espositivi tra Città e Borgo Maggiore in estate. Al momento, spiegano gli organizzatori, è possibile visitare Galleria Nazionale e Palazzo Sums. Il 7, 8 e 9 luglio l'altro evento clou dell'edizione, dedicato soprattutto alle arti performative e con la presenza delle istituzioni che partecipano alle Biennale. 70 le opere di artisti provenienti da diversi Paesi. Informazioni e programma sono on-line sul sito della Biennale. Per prenotare le future visite, si può chiamare lo 0549-888241.

