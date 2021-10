MEDITERRANEA 19 Biennale "School of Waters": ultimi giorni per prenotare le visite guidate

Biennale "School of Waters": ultimi giorni per prenotare le visite guidate.

Ultimi giorni per le visite guidate alla 19esima Biennale dei Giovani Artisti. Inaugurata con successo a San Marino il 14 maggio scorso, Mediterranea 19 chiude infatti il 31 ottobre 2021. Rimangono dunque ancora 10 giorni per prenotare una visita e scoprire le opere allestite in diversi spazi del centro storico di San Marino, tra cui la Galleria Nazionale, la Prima Torre, le Cisterne del Pianello e l'Antico Monastero Santa Chiara (prenotazioni contattando la Galleria Nazionale San Marino tutti i giorni dalle 9 alle 17 a questi numeri: +378 0549 888241 | +378 0549 888244 | +378 0549 888245). La Biennale, intitolata School of Waters, è stata immaginata dal team di curatori come una scuola temporanea, ispirata da pedagogie radicali e sperimentali e dal modo in cui queste sfidano i formati artistici e di ricerca.

Leggi il comunicato stampa

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: