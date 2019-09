BIKERS '69: Easy Rider in memoria di Peter Fonda

50simo anniversario del film "Easy Rider"

CINEMA RITROVATO (50 anni dopo) e restaurato dalla Sony Pictures per gustarne le sfumature e le sonorizzazioni originali con pronunce, musiche e voci rigenerate in 4k, oltre alle giuste correzioni colore di una pellicola indipendente low budget, primo vero road movie a stelle e strisce a far scuola nel mondo con giovani registi emergenti come Dennis Hopper. Peter Fonda (Captain America, morto un mese fa) era anche produttore e Nicholson aveva recitato per due soldi rimettendocene altri. Cult generazionale distribuito dalla mitica Cineteca bolognese, ormai nota in tutto il mondo e soprattutto a Hollywood, esce sottotitolato solo in Italia. I rider-hippy a cavallo dei loro CHOPPER attraversano gli States per andare al carnevale di New Orleans di giovedì grasso e disarcionare il sogno americano in un TRIP allucinogeno calmo ma senza ritorno. Da gustare nel film sempre a tutto volume “IF SIX WAS NINE” di Jimi Hendrix. Da apprezzare il premio a VENEZIA '69 come miglior opera prima.

