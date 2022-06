Bilancio positivo per la mostra “BANKSY sul Monte Titano” Chiude, dopo tre mesi, domenica 19 giugno

4.300 paganti, dal 19 marzo ad oggi, e che nell'ultimo fine settimana prima di chiudere i battenti (DOMENICA 19 GIUGNO), è facile possano raggiungere o anche superare quota 4.500. A queste vanno aggiunti i numeri delle visite delle scuole e tutte le attività didattiche connesse. Bilancio positivo per la mostra “BANKSY sul Monte Titano”, esposizione allestita a Palazzo SUMS, a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, promossa dalla Segreteria di Stato per la Cultura in collaborazione con l'associazione MetaMorfosi.

“Per San Marino questa mostra ha rappresentato l'inizio di un percorso” - commenta soddisfatto il Segretario Belluzzi.

In evidenza anche la collaborazione aperta con VisitRomagna e Federalberghi Rimini grazie alla vendita on line dei biglietti. Collaborazione che si vuole intensificare in futuro.

Nel video l'intervista ad Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per la Cultura.

