EVENTI RIVIERA Billie Eilish: il sound che sfida i generi Solo per una notte all'UCI di Savignano per la Nexo Digital il concerto londinese, nominato ai GRAMMY, della cantante americana d'origine inglese e irlandese sintesi del suo tour mondiale

20 videocamere digitali in 4K con 'cinematic glass' guidate da Sam Wrench che documentano la performance dell'attrice e cantautrice d'origine irlandese e scozzese nata a Los Angeles 22 anni fa. Bambina prodigio e talento musicale ha ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo. 34 i premi per la sua arte (MTV, GUINNESS WORLD, BRIT e 7 GRAMMY) è la più giovane nella classifica delle celebrità di Forbes tra le più pagate al mondo. Si aggiudica nel 2022 anche un Oscar e il Golden Globe per “NoTime to Die”. Film musicale basato sul live (105 minuti per 27 pezzi oltre a vari inediti) che valorizza il rapporto con il pubblico e i milioni di fan. Insieme al fratello musicista Finneas celebrano tutto ciò che amano. Il suo sound sfida i generi. Billie conosce il cinema e la musica: il movie lo documenta bene.

