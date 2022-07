Biografia 'politica' teatrale dei 53 militari italiani caduti in missione ISAF afghana fino al 2014: figli dai cuori delle madri. Morti di guerra in tempo equivoco di pace. Racconti intimi e lievi di riconciliazione e maternità che fanno paura... Altari di memorie (patrie). Bella gioventù (che non c'è più!) in un passato troppo breve per sillabarne il futuro: recitarli è necessario, si.

