Biografie d'autore: vita dei grandi per i più piccini

"Piccole storie di grandi artisti"

Anholt da illustratore racconta il suo ultimo lavoro in un nuovo libro Taschen per ragazzi fatto di piccole storie in un antologia su una serie di grandi artisti. Autori filtrati dagli occhi di bambini reali. Laurence conclude con l'antologia creativa Taschen ponendo l'accento sul triangolo essenziale e fondamento di vita: l'incontro tra adulti, bambini, e libri. Biografie dei maestri dell'arte in brevi favole illustrate ma vere. Storia e narrazione personale in otto vicende a disegni color pastello vivaci e un pizzico di fantasia: questa l'alchimia letteraria del testo. Alcuni bambini che hanno frequentato veramente gli artisti: Picasso e una misteriosa bimba oltre a Camille che raccoglieva i girasoli di van Gogh, realmente. Un invito a prendere confidenza con l'opera d'arte. Un consiglio che vale per tutti.