BOLOGNA DOCUFILM Biografilm Festival made in Bo Edizone n°16 tra il virtuale e il pubblico. dal 5 al 15 giugno. 41 documentari d'autore con premiazioni finali al Medica Palace

BIOGRAFILM FESTIVAL alla sedicesima edizione apre oggi online ufficialmente da Bologna con il film FAITH di Valentina Pedicini. Sono 41 i docufilm in concorso. La rassegna si concluderà il 15 giugno con la proiezione pubblica contingentata secondo le norme di GLI ANNI CHE CANTANO di Filippo Vendemmiati. La produzione musicale sulla cultura popolare emiliana sarà un'anteprima mondiale al POP UP Cinema Medica Palace. Consegna finale dei premi ai vincitori in sicurezza nel luogo d'origine del famoso festival documentaristico. Interviste e testimonianze di registi e attori arricchiscono la manifestazione e sono fruibili insieme ai filmati dei lavori sulla piattaforma BIOGRAFILM FESTIVAL.

Intervista con LEENA PASANEN Direttrice Biografilm Festival Bologna



