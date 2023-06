EMILIA ROMAGNA CULTURA Biografilm: opere prime italiane in Cineteca Il Biografilm Italia in Cineteca di Bologna con le anteprime al Cinema Lumiere su Genova e il Molise

NOTA BENE del filmaker svedese Jeroen Pool porta in anteprima mondiale alla sezione italiana, in sala Scorsese, il suo lavoro in lingua sottotitolato in inglese. RADICI e MEMORIA uno sguardo sulla periferia di Genova. Fuori città c'è il cimitero monumentale grande quanto un cittadella della morte. Un mondo a parte dove cappelle, lapidi e tombe, portici e gallerie sono l'habitat 'naturale' di tante persone vive e vegete che ci lavorano. Una struttura produttiva che gravita intorno ai defunti e alle loro famiglie. Operai, impiegati e negozianti che 'confondono' le loro vite con quelle morte senza soluzione di continuità. In sala Mastroianni l'altra opera documentaristica italiana MOLISE TROPICO FELICE di Luigi Grispello è l'EVENTO SPECIALE del Biografilm verso sud. Un viaggio nel piccolo mondo della più piccola regione del meridione, la seconda nel Belpaese dopo la Valle D'Aosta. 4 villaggi diversi anche negli stili di vita, 4 nomi incredibilmente belli: Lucito, Portocannone, Roccamandolfi, Civitacampomarano. Un poker di tribù che popolano il territorio che per qualcuno non esiste nascosto dentro l'Abruzzo. Perché il MOLISE non esiste, resiste...

