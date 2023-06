Biografilm tra islamismo e femminismo

Il maledetto ponte è quello di Londra dove un commando islamista ha compiuto un attentato nel 2017 prima di essere annientato: tra loro c'era Youssef figlio di Valeria Khadij Collina mamma bolognese convertita all'Islam dopo aver sposato un marocchino. Madre di un assassino che ha ucciso a sangue freddo, che non accetta giustificazioni o cieche condanne per far pace col passato. APOLONIA SOKOL è una donna d'origine polacca, artista bohémien, vista dalla regista danese Lea Glob. Femminista e attivista politica (alla Femen:contro patriarcato, guerre e capitale) non rinuncia da pittrice ad avere una vita. Nasce un legame tra le due donne basato sulla reciproca curiosità (contagiosa). Il soggetto diviene più interessante del prodotto artistico che crea e per questo Glob spegnerà la telecamera.