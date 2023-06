BIOGRAFILM BOLOGNA 'BIOGRAFUGA' in città arriva il cine-docu d'autore 19^ edizione del BIOGRAFILM bolognese dal titolo “ESSERE O AVERE” fino al 19 giugno 83 film con 60 anteprima che seguiremo con il meglio delle varie sezioni

Storie di vita, il meglio delle opere documentarie e filmiche internazionali e italiane, con uno spazio alla sperimentazione e ai talenti registici femminili. “Festival open” che contamina la città includendo realtà associative culturali. Spazio anche al mercato con le giornate del business e networking in BIO TO B INDUTRY DAYS. BIOGRAFILM CAMPUS nella città universitaria per eccellenza percorsi di formazione e seminari in laboratori pratici per i più giovani. I temi del titolo ESSERE O AVERE sono ispirati all'opera del regista Nicolas Philibert ospite del festival. Varie le sezioni dedicate alla fiction e ai film ibridi e alla memoria. Premi alle persone che con le loro vite hanno cambiato la storia degli altri.

